López Miras: "No salgo de mi asombro que en mitad de una pandemia Ciudadanos y Psoe estén a las doce de la noche intercambiando sillones"

Fernando López Miras, Presidente de Murcia, atiende a La Brújula tras la moción de censura por parte de Ciudadanos y Psoe que le va a suponer el fin de su cargo. "No alcanzo a comprender cómo mientras en los últimos meses llevo tomando medidas gestionando la tercera ola, tomando medidas para evitar la cuarta ola y gestionando la situación.. Mientras tanto en un despacho de Madrid, Ciudadanos y Psoe estaban urdiendo una moción de censura con el único interés personal y partidista para cambiar sillones"

Se hace una pregunta López Miras: ¿Por qué tienen que estar ahora los murcianos preocupados de lo que pasa la Región de Murcia porque unos estaban destinados a la desaparición tras las elecciones de Cataluña y otros tienen una gran ambición personal?

Cómo se entera de la moción

Cuenta cuáles son los primeros indicios y cómo se entera de la moción: "El martes de madrugada me llaman y me informan de los movimientos en la sede de Ciudadanos y de que hay dos mociones redactadas en el Ayuntamiento de Murcia y en la Comunidad Autónoma. En ese momento no salía de mi asombro, que en mitad de una pandemia estén a las doce de la noche intercambiando sillones. Intentamos hablar con ciudadanos y no respondieron".

"La moción está firmada por todos los diputados y no hay posibilidad de vaya atrás. Voy a estar dónde me diga mi partido", asegura.

Entiende la decisión de Ayuso

López Miras cree que visto lo que pasó en su Región Ayuso ha hecho lo que tenía que hacer: "Pensaba que no hubiera sido responsable convocar elecciones por el juego de sillas cuando me llegaron los indicios, visto lo que hicieron, entiendo perfectamente lo que ha hecho Ayuso. Una vez visto lo de Murcia no puedo estar más de acuerdo con lo que ha hecho Ayuso".

"Yo creo que de esta situación el PP va a salir reforzado. Llevamos dos días recibiendo llamadas constantemente de gente que quiere afiliarse. Están viendo que la única alternativa a Sánchez es el Partido Popular". finaliza