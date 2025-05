Juan Miguel Padrón, alcalde de El Pinar (Canarias): "Son personas tal y como nosotros, pero de distinto color"

Un cayuco que ya se encontraba amarrado en el puerto de La Restinga ha volcado cuando las 200 personas que transportaba se han puesto de pie y han tratado de cruzar al barco de Salvamento Marítimo. Esto ha provocado que siete mujeres, tres de ellas menores, hayan perdido la vida. Ante esta situación, el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón, ha urgido a tomar medidas a las distintas administraciones y ha exclamado que "son personas tal y como nosotros, pero de distinto color".

Padrón alabado la labor de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y de los propios ciudadanos que se han lanzado al agua para tratar de salvar a otros migrantes, "se han salvado vidas", ha comentado. No obstante, considera "lamentable" lo acontecido y que las instituciones de distinta índole no alcancen acuerdos que pongan fin a estas situaciones: "Como no se vive lo miran por alto".

Por último, ha recordado que en el cementerio municipal cuentan con un espacio dedicado a los migrantes y, por desgracia, ya estaban enterradas allí 40 personas, que desde hoy serán 47.