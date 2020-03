Josep Bonet: "Si la UE no demuestra que está al servicio de los ciudadanos, se va a deshacer como un azucarillo"

Josep Bonet, presidente de las Cámaras de Comercio, ha afirmado en La Brújula que las medidas económicas del Gobierno van "en la buena dirección" para combatir el coronavirus. No así la UE, de la que Bonet exige más ayuda para los Gobiernos: " Hay que coordinarse con los países del sur de Europa para ir a la UE y armarla gorda ".

El presidente de las Cámaras de Comercio ha asegurado que las medidas del Gobierno van "en la buena dirección" para combatir la crisis económica por el coronavirus. "Me gusta la afirmación de Sánchez cuando dice que se inyectará toda la liquidez necesaria. Ese compromiso me gusta".

Además, ha reconocido que espera más de la Unión Europea y que el Gobierno debe coordinarse con otros países del sur: "Hay que coordinar los Gobiernos de los países con la Comisión Europea y hurgar fuerte, porque esto no es ninguna broma. Si la UE no demuestra que está al servicio de los ciudadanos europeos, se va a deshacer como un azucarillo. El momento requiere acciones muy contundentes, no solo de los Gobiernos".

Por último, Josep Bonet ha dicho que los bancos también "deben estar al servicio de la gente". "El Gobierno debe contar con los bancos, darles el aval público necesario para que sepan que su suelo es firme y puedan atender a la gente".

