José Andrés: "Trump ha despertado la conciencia del pueblo americano y del mundo entero"

José Andrés ha pasado por La Brújula para hablar de la despedida de Donald Trump y también de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Además, el chef también ha hablado de su labor al frente de World Central Kitchen, su ONG: "Somos una ONG en la que llevamos ya unos 11 años. Solamente en es último año, en casi 40 comidas servidas, hemos estado en huracanes, terremotos, etc. Es a lo que me dedico cuando no estoy en mi restaurante".

Sobre Trump, José Andrés rechazaba su discurso hacia los inmigrantes: "Todo comenzó cuando él dijo todos esos comentarios sobre los mexicanos. Y yo tuve una conversación con él cuando era candidato y le pedí que cambiase el discurso, pero cuando vi que seguía atacando, no tuve ni un momento más para decidir no abrir ese restaurante encargado".