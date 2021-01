Inés Arrimadas: "El PSC tiene más miedo de que fracase Illa a que lo haga la gestión pandemia"

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, nos explica en La Brújula su idea de un confinamiento domiciliario "inteligente": "Es un confinamiento donde sí hay ayudas directas a los sectores afectados, se amplíe el teletrabajo, la prioridad sea liberar recursos para hacer una vacunación a ritmo de crucero y se hagan testeos masivos", asegura, y considera que no puede ser igual que el de marzo porque tenemos "más recursos".

"Si la atención primaria está saturada por los contagiados no se va a llevar el ritmo de vacunación recomendable...", considera la presidenta de Ciudadanos, que cree que esto va más allá de colores e ideas políticas. "No querían ser el Grinch de Navidad y anunciar restricciones, pero le ponen un logotipo de España grande a las vacunas. Para cualquier político esto es muy difícil de gestionar, pero no pueden no asumir el liderazgo", reflexiona Arrimadas.

Arrimadas asegura que España necesita "medidas restrictivas más inteligentes": "Si los espacios cerrados sin mascarillas son un foco de contagio, atajémoslo". "No hace falta volver al confinamiento de marzo en el que ni siquiera teníamos mascarillas. Creemos una autopista para la vacunación", asevera la líder de la formación naranja. "Nos falta decisión política y esto tiene que liderarlo el Gobierno de España. Yo ofrezco predisposición para que salgamos juntos de esta. Estamos a tiempo de atajarlo si actuamos rápido", sentencia.

Elecciones catalanas

"No me gustaba que se hicieran en plena tercera ola. No hay nadie que quiera que cambie más el Gobierno de Cataluña que yo", opina Arrimadas sobre el aplazamiento de las elecciones catalanas. "Lo primero es la vida", dice. Y lanza un dardo contra el Gobierno: "El PSC tiene más miedo a que fracase la gestión Illa a que fracase la gestión pandemia".