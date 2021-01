El Norte de Lucas: "El Gobierno con la Covid, como el perro del hortelano... ni ordena, ni deja ordenar"

"El Gobierno no se atreve a dar medidas contundentes y no deja a las Comunidades Autónomas que lo hagan ni busca alternativas. El Gobierno insiste en esperar y lo único que llega son cifras altísimas de contagios", reflexiona Juan Ramón Lucas para iniciar La Brújula. Comunidades Autónomas como Castilla y León han solicitado adelantar el toque de queda a las 20:00 y el Gobierno no se lo ha permitido.

Guerra por la gestión de Filomena

Juan Ramón Lucas considera "inaudito" las palabras del responsable de Transportes, José Luis Ábalos, que ha asegurado que "las calles de Madrid están como están. Si los peatones tiene dificultades, me parece más importante esta preocupación que los aviones". Lucas crítica que no comprenda que Barajas "no es como una rotonda de Moratalaz", es la puerta de entrada de las vacunas y una vía crucial con el exterior: "Si hay que hacer estas explicaciones, si se tiene esa deforme visión de la realidad... que a nadie le extrañe que la siguiente la nevada no nos pille con los deberes hechos".