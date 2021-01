El Norte de Lucas: "Que el campo no vuelva a perder"

Juan Ramón Lucas inicia La Brújula con muchas preguntas: ¿Es necesario un nuevo confinamiento? Expertos en salud pública como Rafael Bengoa opinan así, aunque Fernando Simón descarte un confinamiento. "El Gobierno de un silente Sánchez sigue en que de momento no se obligue a estar en casa", subraya Lucas.

"El Gobierno no está dispuesto a reconocer que ha reaccionado tarde y mal", apunta Lucas sobre la gestión del temporal que ha hecho el Ejecutivo central y sobre las declaraciones de José Luis Ábalos, que insiste en que la respuesta del Gobierno ha sido correcta. "Hay un impacto brutal del temporal sobre el campo: sobre cultivos y ganados que bajo el hielo, sin comida ni bebida o sometidos a derrumbes de naves que albergaban ovejas o vacas, han pasado de ser una forma de vida a una forma de desesperación", argumenta Lucas. Y sentencia: "El campo no puede ser el gran olvidado otra vez, no puede volver a perder".

Elecciones del 14-F

¿Deberían aplazarse las elecciones en Cataluña? "El problema no está en el respeto a la ley o a la pandemia. Para la mayoría de los partidos independentistas sería bueno buscar otro momento más propicio, y para el PSOE en sentido contrario es malo aplazar en tanto se puede perder el efecto Illa", asegura el director de La Brújula.