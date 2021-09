Héctor Gómez, portavoz del PSOE, lamenta que el Congreso se haya convertido en "un ring político"

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, es de Tenerife y nos cuenta cómo está sintiendo lo que pasa en su tierra con el volcán de La Palma: "Con mucha preocupación, el volcán ha arrasado mucha infraestructura, más de 800 viviendas, el impacto está siendo muy importante. Muchas personas evacuadas. Un fenómeno como este tiene un impacto muy grande para una isla de 80.000 personas. Lo más importante es que no tenga consecuencia en vidas humanas". Asegura que habrá más ayudas: "Se requieren de muchas más medidas y complementarias. No solo vivienda, también recuperación de actividad, agrícola, ganadera... Tiene que haber un compromiso permanente. Reconstruir una isla con cirujía"

"Tengo una actividad mucho más intensa, con una agenda mucho más cargada. Hay un cambio con mucha ilusión y ganas de trabajar", reflexiona sobre su nuevo cargo. Sobre las quejas de la oposición por no responder a sus preguntas reflexiona: "Este es el Gobierno que más comparecencias ha llevado, más de 137. Lamentablemente, el Congreso se está convirtiendo en un ring político con descalificaciones. Es una demostración con cuatro frases para moverse con un titular y a golpe de tweet. El Gobierno se muestra dispuesto a dar respuesta a todo lo que la oposición pregunta dentro del componente político. Pero condenamos esa confrontación política de agresión verbal, descalificación e insulto. No nos caracterizamos por eso, no tiene cabida". Y en ese sentido añade: "Con la ultraderecha, algún grupo nacionalista hay un espacio de intensidad en el debate mayúsculo. El debate es rico pero no vamos a dar cobertura a esos espacios de cruzar líneas rojas"

Tiene claro que aprobar los Presupuestos Generales del Estado está por encima de lo demás, en referencia, pregunta Lucas al chantaje que ha planteado Gabriel Rufián de apoyarlos en función de lo que pase con Cataluña: "Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento fundamental para consolidar la recuperación. A partir de ahí la realidad en Cataluña u otros territorios no tienen que condicionar la aprobación de los presupuestos. Hemos vivido una pandemia con un impacto terrible y hay que estar a la altura de la ciudadanía".

"El Gobierno está actuando con responsabilidad en cuanto a la situación de Cataluña, estableciendo puentes de comunicación con las líneas rojas de la Constitución. Y a partir de ahí el Gobierno está muy atento a lo que sucede y respetando la independencia del Poder Judicial", asegura

"Estas declaraciones no tienen cabida dentro del decoro parlamentario", asegura sobre el calificativo de la diputada de JxCat, Miriam Nogueras, como "putiferio" de la situación con Puigdemont.