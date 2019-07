García Egea: "Si hubiese elecciones en Murcia, que Vox no imprima las papeletas porque no las van a necesitar"

El Secretario General del PP, Teodoro García Egea , explica en La brújula lo que ha sucedido en Murcia con la investidura fallida del popular Fernando López Miras . García Egea comenta que "no estoy triste ni enfadado, estoy decepcionado y avergonzado". Cree que si hubiese elecciones en Murcia, Vox saldría mal parado.

El número dos del Partido Popular ha expresado su punto de vista en La brújula sobre la investidura fallida de López Mirar en la Región de Murcia. Comenta que se siente "profundamente avergonzado porque después de dos meses de las elecciones hay políticos que siguen hablando de ellos mismos".

Refiriéndose al partido de Santiago Abascal expresa que "no entiendo que estando al 99% en la programática del partido por qué votan en contra". Y cree que "Si hubiese elecciones en Murcia, que Vox no imprima las papeletas porque no las van a necesitar". Y zanja diciendo que "estos son los partidos valientes que iban a dar un paso al frente".

García Egea termina su intervención dejando claro que "yo no he venido a la política a hablar con Vox, estoy para mirar por los ciudadanos". Y comenta que "han hecho que los únicos contentos y con una sonrisa sean Podemos y PSOE".