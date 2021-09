García Egea: ¿Por qué le molesta a Pedro Sánchez que haya una Justicia independiente?

LEER MÁS El contundente discurso de Carlos Lesmes sobre la "insostenible" situación del CGPJ

Este lunes en la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ ha pronunciado un contundente discurso en el que se ha referido, entre otras cuestiones, a la independencia de los jueces y a la no renovación del organismo debido a "luchas partidistas". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, asegura en La Brújula que eso es lo que viene defendiendo su partido desde hace tiempo.

"Desde el PP queremos sacar una vez por todas el poder judicial y órganos constitucionales de cualquier lucha partidista por eso hemos ofrecido este pacto para una ley que permita avanzar al modelo europeo donde los jueces sean elegidos por los propios jueces. Esto no solo lo dice Casado también el comisario de Justicia europea y la mayoría de las acciones judiciales de nuestro país. Por lo que el Gobierno está bastante solo después de escuchar lo que ha dicho Carlos Lesmes hoy", explica.

Egea insiste en que la renovación debe hacerse conforme a las normas actuales. "Cuando llegamos al PP, la renovación de este Consejo ya estaba en marcha y pusimos tres condiciones: que nadie de los vocales de los juristas o judiciales vinieran de la política, que no haya jueces que sin ser elegidos por sus compañeros se quieran presentar, y este es el caso del señor De Prada, y reforzarse el mecanismo de tomar de decisiones", añade.

Por lo que le han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "avancemos hacia el modelo europeo que piden que parte del CGPJ sea elegidos por los propios jueces. Se puede hablar y dialogar. Creemos que al menos 12 de esos miembros deben ser elegidos directamente por los jueces", reitera.

"No queremos que una persona de política de el salto al poder judicial"

"¿Por qué le molesta a Sánchez que haya una justicia independiente? ¿En qué le perjudica que sean los propios jueces? Si hubiese tenido 3/5 apoyo de la Cámara para elegir no habría contado para nada con el PP. Nosotros no queremos que una persona de la política de el salto al poder judicial, por eso cuando se propuso Victoria Rosell no estamos dispuestos que con los votos del PP se de el salto de la política a la carrera judicial, queremos erradicar esta práctica. Por eso pedimos que aunque no sea por ley que en el pacto que hagamos para esta renovación se incluya", subraya.

Además, resalta que no hay argumentos para "no avanzar en la renovación". "Si los españoles nos han dado este papel debemos ejercitarlo porque está dentro de nuestros principios. Sino se hace ahora, se hará cuando Pablo Casado llegue a la presidencia del Ejecutivo".

Gobierno coalición con Vox

Las encuestas sitúan al PP por delante del PSOE y les otorga la capacidad de gobernar con coalición con Vox. "Tenemos que fijarnos en lo que ha ocurrido en Madrid donde ha tenido un buen resultado. Hemos tenido suficientes experimentos con los Gobiernos de coalición y lo que necesitamos es un único partido que proponga su programa de recuperación de la confianza de instituciones españolas y de la economía, como el de Pablo Casado". Y señala que se alegra por el crecimiento de Ayuso y de todos los presidentes autonómicos del PP ya que sin que hubiese salido Pablo Casado no se hubieran consolidado.

Caso Kitchen

La fiscalía anticorrupción ha pedido volver a investigar a María Dolores Cospedal por el caso 'Kitchen', Egea resalta que este PP "no tiene nada que ver con Cospedal" y que "hay que confiar en la justicia". "La fiscalía suele pedir cosas de este tipo, también ha actuado contra alguna persona en el pasado y resulta ser inocente. Precisamente por esto cuando Sánchez nombra a Dolores Delgado al frente del organismo se piensa si estas decisiones vienen por parte de ella por lo que todo estará cuestionado al máximo porque su responsable ha sido militante del PSOE"