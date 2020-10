Eva García Sáenz de Urturi y Sandra Barneda relatan "su noche más emocionante" tras triunfar en los Premios Planeta

Eva García Sáenz de Urturi asegura que "es una noche de emociones y la verdad que estoy emocionada, este año mi vida se había quedado en el aire y es extraño no abrazar a la gente",

Su historia es la de una novelista que empezó a escribir justo a los 40 años, una prueba de que "nunca es tarde". Eso sí, recuerda que "escribo a diario y tengo cientos de cuadernos escritos".

Por su parte Sandra Barneda señala que "me siento feliz y pondré más razón cuando pueda quitarme las ganas de la emoción de esta noche... es de esas noches que no te gusta que acaben". Además, bromea que "saco tiempo de la propia necesidad de escribir. Hay quien practica yoga o ve series y yo por ejemplo me dedico a escribir y me lo paso pipa con los personajes, construyendo un mundo mejor".

