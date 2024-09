Esteban González Pons: "La política internacional está al servicio del aparato de propaganda de Moncloa"

En la conversación con Latorre, Pons sostiene que el Gobierno español "está teniendo un perfil bajo respecto a Venezuela" porque tiene "al otro lado de la raya al expresidente Zapatero jugando un papel misterioso y no explicado".

"Lo que el expresidente Zapatero esté haciendo en Caracas, que nadie sabe qué es, condiciona la posición de Sánchez y del Gobierno de España y eso le impide mantener una posición que, en buena lógica, debería ser la del Partido Socialista en España, que es la de Felipe González y es la de la mayoría de los socialistas europeos".

"El miedo a un Guaidó 2.0 está presente en las instituciones europeas". Respecto al ministro Albares, opina que "le falta firmeza, tiene una técnica de negociación que consiste en dar la razón al contrario y ganar siempre por rendición". Añade que este gobierno "no sabe decir la palabra dictadura" y que la política internacional "ha dejado de ser una política de Estado y es una política que está al servicio del aparato de propaganda de Moncloa".

El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, le parece a Pons que "el puesto que le han dado a Ribera tiene mucho de nombre y muy poco de contenido, tiene mucha sopa, pero la sopa está muy aguada" y que "es vicepresidenta porque es socialista, no porque es española". Considera que "es una cartera que no tienen competencia legislativa" y sopesan la posibilidad de "votar en contra porque no aporta grandes cosas".

"No creemos que el gobierno de Sánchez sea el más indicado para marcar el paso de la próxima Comisión" y afirma que "el hueco que deja Josep Borrell no lo va a llenar Ribera".