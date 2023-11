Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana: "Es un documento abominable que recoge el ideario de Junts"

Elda Mata, Presidenta de Societat Civil Catalana, confiesa en La Brújula que veía venir este acuerdo por la trayectoria del PSOE en los últimos años: "Sorprendida, desgraciadamente no. Esta deriva de continuas cesiones se ha visto plasmada en un documento que es abominable. Recoge el ideario de Junts desde que era Convergencia".

Y aclara que en ningún caso cree que vaya a mejorar la convivencia en Cataluña: "Rotundamente no. Los indultos, una figura de gracia que el PSOE decía que iba a traer la convivencia es evidente que no la ha traído cuando estamos en un descalabro del Estado de Derecho como este. No es un tema de convivencia en Cataluña, estamos hablando de desigualdad entre españoles".

Un documento, señala, que encajaría perfectamente en el guion de que haya sido escrito al completo por Junts: "Lo debe haber redactado Junts y ha puesto la firma el PSOE. Cuando habla de que se refrendó un Estatut.. si hubo problema para llegar al 50% del censo".

Y lanza un mensaje a militantes y miembros del PSOE: "Me gustaría creer que hay un espíritu crítico dentro de los partidos. No me cabe duda que hay socialistas que están absolutamente en contra. Yo le diría que se signifiquen que no todo es seguir al líder".