EN DIRECTO: Rafa Latorre entrevista a Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asegura durante la entrevista con Rafa Latorre en 'La brújula' de Onda Cero que la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía es una buena noticia. "Los andaluces no tendrán que volver a pagar por lo que es suyo a través de un impuesto anacrónico", dice.

Además, ante la pregunta de si esto es negativo por la competencia fiscal entre regiones es malo para su región, la popular lo niega, porque "si es bueno para Andalucía es bueno para España y si es bueno para España es bueno para Madrid".

Bajada de impuestos en Madrid

Asimismo, la presidenta regional insiste en que seguirá bajando impuestos en Madrid ya que, según Ayuso, incentiva a los ciudadanos. "Hemos ido bajando impuestos y cada vez hemos recaudado más dinero", explica.

Críticas de Ayuso a Ursula von der Leyen

Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso critica el apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al plan del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, sobre el impuesto a las eléctricas. "Me parecen un tremendo error, por que le vaya peor a las eléctricas no le va mejor a la gente", sostiene Ayuso.

Me parecen un tremendo error

Sobre el apagón como medida de ahorro energético, Díaz Ayuso recuerda que "la inflación ya venía disparada desde hace mucho más tiempo". Insiste en que "la miseria llama a la miseria", por lo que se muestra en contra de apagar los escaparates. "Madrid es un motor del país y no puede apagarse como en la pandemia", destaca.

Ayuso dice que "desde la Comunidad Autónoma tengo que aplicarme el cuento e intentar consumir mejor para ayudar a la gente" y en este caso es que los clientes continúen entrando en los comercios. La presidenta regional se muestra totalmente en contra de multar a los comerciantes que no quieran apagar sus establecimientos, "no está entre mis preocupaciones ver a cuántos comerciantes hemos arruinado más la vida entre todos por decisiones arbitrarias", recalca.

Dimisión de Toni Cantó

En cuanto a la dimisión de Toni Cantó como director de la Oficina del Español, Ayuso alega que están barajando quién será su sustituto. Aunque incide en la importancia de este organismo, "nunca entenderé cómo España ha olvidado su mejor obra, que es la hispanidad".

¿Deberían ampliar los cursos escolares?

Acerca de la polémica de la conciliación laboral y si es necesario ampliar el curso escolar, la presidenta comenta que es consciente de que "las familias, en una región como la nuestra, no tienen una ayuda familiar y tienen muchas dificultades a la hora de conciliar". Por lo que asegura que están trabajando en ello además de las ayudas que ya tienen en vigor.

Pero también expone que "los docentes nos recuerdan que los colegios no son lugares donde dejar a los hijos, son lugares para el conocimiento para el saber". Y matiza que los jóvenes de hoy en día están expuestos a varios problemas que provoca que "los chavales no soportan una clase de más de 30-40 minutos sin distraerse".

Relación con Mónica García

Díaz Ayuso se pronuncia sobre su relación con la líder de Más Madrid, Mónica García, "vemos la vida de manera muy diferente y uno se viene arriba en el debate, pero hemos intentado bajar el tono porque creo que los ciudadanos se cansan también". Aunque alega que no piensa perder la ironía.

Pablo Casado y yo no hemos vuelto a hablar

Tras la dimisión del ex líder popular, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso confiesa que no ha vuelto a saber de él. "No hemos vuelto a hablar, no sé qué tal está", agrega.

Debate sobre el aborto

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid también responde a las preguntas acerca de sus diferencias con Feijóo y, sobre todo, en cuanto al aborto que ella defendió durante su entrevista en 'Más de uno' con Carlos Alsina, pero que sin embargo, el presidente del partido se ha mostrado en contra. Ayuso insiste en que el PP es un partido que está a favor de la vida, pero se reafirma en que no se puede obligar a tener un bebé a una mujer que no quiere.