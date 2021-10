La desolación de la alcaldesa de Los Llanos: "He estado en la zona y no sabía ubicar dónde estaba Todoque"

Noelia García, alcaldesa de Los Llanos, nos cuenta la dura rutina que les está tocando vivir desde la erupción del volcán: "Las noches y los días son intensos, no dejamos de mirar la montaña. Este volcán no deja de darnos sorpresas muy desagradables a todos los vecinos. Duermo pocas horas, sí, pero es lo de menos. Nos sentimos impotentes por no poder parar este volcán"

La alcaldesa ha asegurado que hay personas que le han confesado que quieren que la lava arrase ya su casa y no prolongue más su agonía: "Imagine el nivel de ansiedad que tiene una persona para decir que pase ya el volcán y se lleve su casa. Los niveles de ansiedad de la población son muy elevados y las familias están pasándolo verdaderamente mal"

Hoy han afrontado nuevos confinamientos y 800 personas han tenido que dejar sus casa: "Aquellas personas que tenían lugares alternativos han acudido a sus lugares. Los que no tenían sitio han sido derivados desde el punto de triaje el pabellón Camilo León de los Llanos de Aridane a centros adecuados para personas mayores y sino al hotel de Fuencaliente, un municipio próximo.

"Intento tener la cabeza fría para poder tomar decisiones y atender las demandas de los ciudadanos. Pero es inevitable que a veces esté desbordada emocionalmente ante el dolor de las familias. Es gente que ha labrado lo que tiene con mucho esfuerzo y es algo difícil de sobrellevar. Poco podemos decirles, más bien escucharles y que sientan que no están solos. No sabemos cómo va a quedar el municipio. Me sobrecoge que no he sido capaz de ubicar dónde estaba el barrio de Todoque", asegura.

Y le pide Juan Ramón Lucas, sinceridad ¿Han sentido verdadero apoyo de España?: "Absolutamente. Se me ponen los pelos de punta. Me he emocionado con llamadas de cualquier rincón de España. Pido disculpas porque no he podido atender todas las llamadas. Lo positivo es que nos han hecho sentir que somos un gran país y que no podemos entender las relaciones humanas igual que antes del 18 de septiembre"

Y en cuanto a las ayudas, confía en que lleguen tal y como les han prometido: "Por muchas diferencias políticas que tengamos, no creo que cualquier persona que haya estado aquí en La Palma pueda no cumplir con lo prometido. Es este camino y no hay otro. Creo en la palabra de las personas y sigo creyendo que los compromisos con La Palma se van a cumplir. Quizá más lento de lo que nos gustaría pero debemos acometer objetivos a corto, medio y largo plazo"