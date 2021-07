Daniel López, sobre el aumento de casos en los jóvenes: "Se relajaron muy pronto las restricciones"

Los casos de coronavirus no dejan de crecer, especialmente entre las franjas de edad más jóvenes. El miedo a una quinta ola parece cada vez más cerca, como se está viendo en Portugal. Charlamos con Daniel López, epidemiólogo y ex directivo de la OMS, que nos explica que las restricciones, como el estado de alarma o los toques de queda, se relajaron demasiado pronto: "Ha dado la sensación de falsa seguridad".

Esta ola se ha trasladado a los jóvenes, ya que las franjas de edad más elevadas ya están siendo vacunados y la tasa de incidencia en ellos es ahora 3 veces mayor que la media. Ante esto, López plantea reducir las interacciones sociales, ya que las personas de menor edad todavía no tienen acceso a los pinchazos. "El problema no se va a solucionar solo, hay que aumentar los rastreos y controles entre ellos", apunta.

Además, el hecho de que no sean los mayores los protagonistas de esta ola significa que ya no hay tanto riesgo de muerte y el impacto será muy diferente: "No tendrá nada que ver en relación a hospitalizaciones y fallecimientos, pero sí en la atención primaria".

Los 'macrobrotes' de Mallorca

El exdirectivo de la OMS se pronuncia también sobre los viajes de menores a Mallorca que supusieron un 'macrobrote' y lo califica como "irresponsable" que estos fueran permitidos, debido a que "parece que pensaran que ya no existía la pandemia".