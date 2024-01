La confederación del transporte asegura que ha enviado los mensajes correspondientes al Gobierno para que actúe frente al francés

Las protestas de los agricultores y ganaderos se extienden por toda Europa. Los alemanes se manifestaron en Berlín, en los Países Bajos se presentaron a las elecciones. También ha habido concentraciones en Rumanía, Países Bálticos y Grecia, donde mañana quieren bloquear Salónica, la segunda ciudad del país. Protestan, entre otras cosas, por la transición ecológica y la competencia extranjera. En Francia las protestas agrarias alcanzan temperaturas más elevadas y, como ya es demasiado recurrente, se atacan a los camiones españoles, se desvalija sus cargas, se derrama cisternas de vino o se lanza al asfalto frutas y hortalizas. La Confederación española del transporte de mercancías alerta de un viernes negro.

José María Quijano, el Secretario General de la CETM, comenta que se espera que mañana haya altercados, que por su parte están informando continuamente a los transportistas y que están mandando los mensajes correspondientes al Gobierno para que actúe frente al francés y adopten "las medidas necesarias para la libre transición de mercancías y personas". Asegura que el sector ya está avisado que de cara a mañana intenten evitar esas rutas.

Quijano cuenta que hoy han parado a un camión cisterna de vino blanco y "lo han vaciado, con riesgo de que si el conductor se oponía podía haber problemas físicos". De momento, han atacado cuatro o cinco camiones con productos españoles, además de provocar retrasos que "dañan de manera importante a la economía del sector". Apunta el secretario general de la CETM que aproximadamente 20.000 camiones españoles cruzan la frontera todos los días hacia Francia.

Critica que los gendarmes "normalmente no intervienen de primeras" para evitar que haya daños y señala que "lo único que supone es la indefensión total de los transportistas españoles". Añade que en otros países no están teniendo estos problemas, pero que en Francia sí y que por ello se los trasladaron al Gobierno el pasado octubre, pero "hasta que no cesen los problemas estamos con un problema continuo".