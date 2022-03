¿Cómo se ve la invasión a Ucrania desde Rusia? El revelador relato de una ciudadana desde Moscú

Elena Boghes, socióloga e historiadora rusa, atiende a Onda Cero desde Moscú. En primer lugar nos cuenta la información que les llega que es básicamente la que quiere el gabinete de comunicación de Putin, especialmente para la población (la mayoría) que no tiene internet: "Tenemos solamente la información oficial. Se dice que no estamos en la guerra, la información para los que no tienen internet es que hay una operación oficial porque ahí (en Ucrania) hay unos nazis y tenemos que defender a la gente en Donbas. La versión oficial es desmilitarización y desnazificación de Ucrania pero nadie puede explicar que son estas palabras y cómo se va a hacer esto".

La versión oficial es desmilitarización y desnazificación de Ucrania pero nadie puede explicar que son estas palabras y cómo se va a hacer esto

Los que sí tienen internet tienen bloqueados muchos portales, pero revela Elena, que instalando VPNs de momento, si se puede obtener información: "Está bloqueado Facebook y Twitter. De momento, se puede instalar una VPN e informarse de lo que quieras ver. Además en Rusia hay millones de personas con parientes en Ucrania y les llega información directa"

Una situación que recuerda a la Unión Soviética de los 30

Con este relato, Elena probablemente se esté jugando sanciones, represión o incluso algo peor. Señala cuál es el motivo que le lleva a hablar con un medio occidental: "Un piloto famoso en Rusia habló condenando la guerra y parece que tenía intención de hablar aquí. Cuando veo gente que abre la boca me siento mejor porque vamos camino a un país totalmente cerrado y aislado, sin derecho de pensar, y me da miedo a vivir en un país así. Una situación como en la Unión Soviética en los años 30".

vamos camino a un país totalmente cerrado y aislado, sin derecho de pensar, y me da miedo a vivir en un país así.

Matiza que la diferencia es que por ahora, no ha represión en masa. Sin embargo, en la dialéctica es similar a esa etapa de la URSS: "Moscú tiene 12-13 millones de habitantes. En una protesta hubo 2.000 personas y 1.700 fueron detenidos, algunos con multas, otros dejados en libertad. No podemos hablar de represión en masa como en los años 30 pero el lenguaje es el mismo y eso da miedo".

"Se preguntan por qué no pueden comprar leche en polvo para sus hijos"

Tras las sanciones, cierres de empresa, cuestionamos si la población no se pregunta qué está pasando. Señala Elena que hace falta un cambio de mentalidad porque gracias al discurso del gobierno se señala a Occidente como único culpable: "Mucha gente está muy envenenada de la propaganda del Gobierno. Muchos dicen que Occidente está castigando a los ciudadanos comunes y corrientes porque no tienen culpa de lo que ha hecho su presidente. Se preguntan, por ejemplo, por qué no puedo comprar leche en polvo para mis hijos. El instinto es salir a comprar. La mayoría de gente en Rusia tiene un nivel de ingresos bajos y lo de marcas no les importa mucho, solo tener algo que comer".

La mayoría de gente en Rusia tiene un nivel de ingresos bajos y lo de marcas no les importa mucho, solo tener algo que comer

"Antes la gente podía ver puntos de vista alternativos pero no les interesaba. No lo veían por lo que ahora no lo echan de menos. La gente está muy apolítica. La sociedad atomizada. La gente que piensa diferente no tiene ninguna representación política", añade.

Empieza la escasez de medicamentos

Si se está empezando a notar en los medicamentos, aunque todavía son casos aislados: "Un amigo me escribió que está seguro que no va a poder comprar medicinas vitales para él, y que no va a poder sobrevivir. De momento, son más casos aislados, pero si se hace de masas la gente va a empezar a pensar".

Sí hay temor en algún sector de jóvenes en que les movilicen hacia Ucrania: "Muchos jóvenes en cualquier momento pueden ser movilizados al ejército y algunos están escondiéndose o saliendo del país. Este proceso va a durar pero algo va a cambiar para mejor y la gente va a utilizar la cabeza".

"Muchos jóvenes en cualquier momento pueden ser movilizados al ejército y algunos están escondiéndose o saliendo del país.

"Lo importante es que la gente no solo eche la culpa a Occidente"

Elena subraya que no siente un cambio importante en sus vidas pero augura que sus compatriotas poco a poco irán siendo conscientes de las accione de su presidente: "Todavía no siento ningún cambio en mi vida. Solo los precios que están creciendo y los problemas con las medicinas. Lo más importante es que la gente no siga solo echando la culpa a Occidente, es un proceso que no tengo claro cómo va a desarrollarse".