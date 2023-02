¿Cómo afectará el episodio del globo a las relaciones entre EEUU y China?

El supuesto globo espía chino, que llevaba varios días sobrevolando sobre suelo estadounidense, fue destruido el sábado por Estados Unidos, sus restos cayeron al mar y están en proceso de ser recuperados. Buceadores de la marina norteamericana recuperaron ayer parte del globo, aunque las operaciones de búsqueda continúan a la espera de poder localizar la parte más sensible del aparato chino dónde se encuentran cámaras y sensores.

El experto Pedro Rodríguez señala que el hecho ha producido algunas reacciones insólitas: "El sheriff del condado de Carolina del Sur, donde finalmente el globo ha sido abatido, advirtiendo a la gente que no disparase contra el globo, porque todas las balas que se disparasen eventualmente caerían y no alcanzarían al globo".

Explica el derribo del globo: "Ha sido una práctica por lo menos justificada por la Casa Blanca como una práctica de cautela. De todas formas, el momento de derribar el globo tampoco ha sido casual, porque se ha derribado junto a la costa para que su recuperación, la recuperación de los restos, sea lo más fácil posible".

"La verdad es que la relación está completamente envenenada. El comercio, la tecnología, tik tok, incluido en derechos humanos. Minorías abusadas como los musulmanes de Xinjiang. Hong Kong, donde hoy precisamente empezaba un juicio para acabar por completo con con los disidentes pro democracia, Taiwán. El recelo de los vecinos hemos visto la semana pasada con Filipinas consideraba de nuevo la reapertura de bases de Estados Unidos. En fin, no caben más problemas en esta relación", señala.

Pese al intento de rebajar tensiones en la cumbre del G20 este episodio vuelve a amenazar con romper la estabilidad tensa actual: "Lo único que hay es un intento de distensión a partir del G-20 de noviembre en Bali, en cual Estados Unidos y China, pues digamos, han intentado rebajar tensiones y no mezclar todavía más la guerra de Ucrania con con su rivalidad, no? Y y esa especie de interludio, pues es el que se ve amenazado ahora con las presiones políticas a Estados Unidos para responder".

El globo espía es un elemento habitual en los últimos años: "Siempre ha habido esta tentación de del globo espía. No, no es algo realmente nuevo. Lo que pasa es que como van muy lentos, es verdad que no son fáciles de detectar. Digamos que los radares esperan avioneso vehículos a velocidades muchísimo mayores. En este hueco de tecnología barata y que puede capturar información que de otra forma sería mucho más complicada, pues hay un nicho para estos globos".