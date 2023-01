CCOO propone una subida del salario mínimo por encima de la inflación

La conversación en La Brújula con el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo comienza con el debate sobre el salario mínimo y deja clara la postura del sindicato: "En nuestra opinión habría que situarlo en el en torno de lo que subió la inflación media e incluso un poco más teniendo en cuenta lo que han subido los productos alimentarios. Por eso hemos propuesto que el salario mínimo suba a los 1100 euros que con los resultados de las empresas, se pueden asumir y no puede deteriorarse el salario de esos 2 millones de personas que tienen 14.000 euros de salario bruto cuando los salarios han subido tanto".

"Hay que retomar el acuerdo salarial del año pasado que no se pudo sacar adelante. Además de las cláusulas de revisión salarial, podrían ligarse también a la evolución de los sectores. Para ello habría que contar con los datos de la Agencia Tributaria para conformar indicadores fiables", añade.

En CCOO de Galicia hay huelga de trabajadores que piden un aumento de suelto, Sordo explica la situación desde su punto de vista: "Un sindicato no es una empresa. La dirección de CCOO está obligada a gestionar los recursos que nuestra filiación pone en común. La evolución de los salarios en CCOO no tiene nada que ver con las empresas. Aquí no hay beneficios y debemos gestionar nuestros recursos con responsabilidad".

"Quizá hay quién no sabe qué es un sindicato. Un sindicato no puede actuar como una empresa porque no es una empresa. Dentro de las condiciones laborales más que dignas de los compañeros de CCOO de Galicia hay que priorizar los derechos de la gente trabajadora", añade.

A la pregunta de si está de acuerdo con la subida de las pensiones: "Tan de acuerdo estoy como el acuerdo de la subida de las pensiones lo firmamos los sindicatos. Las rentas más altas deben contribuir más a la caja común. Hay una relación entre lo que se aporta al sistema y lo que se recibe del sistema".

"Lo que priorizaría es mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social pensando en 2048, cuando habrá el mayor volumen de gasto de pensiones. Hay que generar mejor empleo y subir los salarios y en eso debemos estar en esta segunda fase de las reformas", señala sobre la reforma de las pensiones.

Y respecto a los datos del paro, habla de bulo respecto a lo que se dijo del número de fijos discontinuos: "Todo lo que sea tener el mayor número de datos y mejorar la calidad estadística bienvenido sea. Lo que rechazamos es que haya una trampa estadística, es una especie de bulo".