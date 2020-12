José Antonio Díez, alcalde de León: "Queremos poder decidir nuestro futuro, no que lo decida otro territorio"

"No tenemos una capacidad financiera, no hemos recibido dinero", lamenta José Anonio Díez en La Brújula, sobre las protestas de la hostelería, asfixiada y al borde de la ruina económica. "Ya teníamos dificultades para nuestra gestión ordinaria, ahora si cabe, más", asegura. "Son los Gobiernos centrales y autonómicos los que tienen los poderes para paliar la situación, nuestro mayor problema ha sido que la Comunidad Autónoma ha vendido muchos eslóganes pero todavía no ha hecho nada", critica Díez al Ejecutivo popular de Alfonso Fernández Mañueco.

"Lo que nunca funciona bien es ir con tibiezas", asegura sobre la manera en la que se está gestionando la hostelería, y sobre los cierres y aperturas de locales. Además, considera que aunque en Madrid los cierres perimetrales hayan funcionado bien, "las cifras son relativas", critica Díez, que considera que las cifras que ofrece la Consejería de Sanidad difieren de las que se hacían públicas en el Portal de Transparencia. "En cualquier caso, lo que es importante es que hay que saber conjugar las dos patas de esta partida: por un lado la salud y por otro nuestro tejido económico", explica.

Explica que considera que "la ciudad se va a despertar, pero, hay que tomar muchas medidas para ayudar a que ese levantamiento sea sostenible, y en eso las administraciones tendremos que actuar". ¿Será León la nueva capital de la ciberseguridad? "Si algo ha conseguido León con esta nominación europea es que la propuesta del Estado español por la seguridad es León", asevera, y dice que "ojalá" puedan serlo, pero que "el proceso es similar al de una olimpiada y que el lobby político es fundamental".

Debate territorial

"Nosotros lo que queremos es tener nuestra capacidad. Que nuestro futuro no se decida desde otro territorio, otro sitio. Y además no es una cuestión únicamente de identidad e historia, hay cuestiones de peso como son los económicos y demográficos", asevera. "Queremos que se aplique la Constitución y tengamos nuestro autogobierno", dice. Lo resume en una frase: "Ni los leoneses se sienten castellanos ni los castellanos se sienten leoneses". Insiste en que no son solo criterios de historia o cultura sino también demográficos. "Castilla y León es un engendró que se gestó en su momento", argumenta, y asegura que es la provincia que más ciudadanos ha perdido, seguida por Zamora. "Hoy estamos a la cola de todo, algo habrá tenido que ver esta comunidad centralista, los leoneses desean capacidad de decidir", insiste.

Pactos para sacar adelante los presupuestos

Sobre los pactos con EH Bildu y Esquerra asegura "que los Presupuestos son necesarios" y eran una "prioridad". "Yo no me siento incómodo con estos Presupuestos, para mí la prioridad son los ciudadanos, me hubiera gustado que fueran de otra forma, pero miro para el otro lado y veo miedo, xenofobia, franquismo...", explica el alcalde de León. ¿Considera el alcalde que hay discrepancias en el partido con respecto a estos pactos? "Sensibilidades las ha habido, hay cargos muy representativos del PSOE que no comparten esta amalgama de partidos... pero es que en el PSOE el debate y la crítica son muy frecuentes", asegura.