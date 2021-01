El circo de Tusquets en el Barça

Los responsables de la junta gestora, el resto de compañeros, le han pedido a Tusquets por favor que se limite a las labores de la gestora y que no ocupe más protagonismo. El último escandalo ha sido la reunión que convocó esta mañana con los 3 precandidatos para insistir en el fichaje de Eric García cuándo 2 días antes de la había dicho Laporta que no quería, Freixa que si había que pagar de momento no y Font que sí porque había conseguido rebajar el dinero.

Un informe muy polémico

El escándalo es mayúsculo porque TV3 ha tenido acceso al informe la secretaría técnica. Dice de Umtití: "No es un jugador fiable. No se puede confiar en que esté disponible en momentos clave. Es una la con laque tiene difícil volver a jugar partidos de alta exigencia"

No es el único mal parado de Mingueza dice el informe: "Creemos que puede ayudar en partidos de exigencia media pero para los partidos más importantes todavía no está preparado" Esto ha sentado fatal en el cuerpo técnico y Ronald Koeman está muy enfadado tras estas informaciones.