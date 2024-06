El cuaderno de Chapu: "Una parte de la vida consiste en creer que la vida no importa"

Hoy traigo a los pibes en la víspera de la EVau y me acuerdo de cuando hicimos la selectividad, nos jugábamos la vida. Nervios, noches estudiando hasta la apoplejía, los dos litros de kalimotxo que nos pimplamos antes del examen de filosofía.

Una parte de la vida consiste en creer que la vida no importa. Claro que solo tiene sentido si la vida importa. Si nada es serio, no puedes tomártelo a cachondeo.

Luego cada examen es de su padre y se su madre.. Digo yo que si las notas aplican un mismo baremo deberían hacerse las mismas preguntas, pero yo qué sé, si soy un boomer que va a los toros al Siete. En Las Ventas, la gente de un país en el que no se dice a los niños que van a suspender porque les da bajan, le gritan a un torero: “No dejes de estudiar”. La EVAU es la última esperanza de este país porque te dicen no solo si lo haces bien o mal, sino que lo haces peor que otro.

Quizás sea este recelo del que gana el que evitó que hasta el sábado a eso de las ocho y media de la tarde me hiciera del Real Madrid. Cuál no será la locura de mi Españita que dejes de ser de un equipo porque gana demasiado. Estamos como las maracas. A mí el fútbol, un poco como la petanca, ya sabes, pero a ver por qué no me había hecho merengue antes, entrenando como entrenan en mi barrio, siendo el equipo de mi ciudad desde hace 16 años. De vuelta del súper con algo de picar le dije a mi hija: “Han ganado 14 Champions, será el mejor equipo del mundo”. Ella respondió: “Sí que tienen que jugar bien al fútbol…” y sonrió. Al llegar a casa, ya éramos del Madrid.