El cuaderno de Chapu: “Metafísicamente”

Traigo que ha testificado Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional. Sucedió así. Don Mariano, a que cuando le pregunten en la Audiencia Nacional no dice metafísicamente. Sujétame este tomo del registro. ¿Destruyó usted los papeles en presencia del Señor Bárcenas?

Y responde que “Es metafísicamente imposible que yo destruyera los papeles de Bárcenas”.

Está de moda la metafísica de Rajoy, las aerolíneas chavistas, madrugar y la turismofobia. Al aeropuerto de Madrid le van a poner Aeropuerto de Madrid Bajaras José Luis Ábalos.

España no podía ser un resort, dice Errejón, metafísicamente. Qué bien que estamos sin turistas, con esos camareros que te cobraban tres pavos por una botella de agua en la calle, míralos cómo lloran por las aceras.

Está el debate más caliente que un francés en la Plaza de Santa Ana. Íñigo Errejón -escolástico y Carmejón-, advierte de la llegada de hordas de galos borrachos a quitarnos las novias con el rollo de l’amour. Hasta los chulapos, en lugar de ‘tronco’, te dicen ‘Mon cheri’. Errejón cuela el argumento porque en este país, al que no le ha quitado la novia un francés, le han volcado un camión de fresas en la frontera

Dicen que vienen los franceses y la cuarta ola. Yo llevo bajo el agua desde la segunda. Sánchez quería cerrar mi Españita a las ocho para que a la gente le dé tiempo de escuchar el Cuaderno. Cerrar bares era otra cosa. Me gustaba la noche, oye por qué no cerramos de día. Cenaríamos churros. Cambiaremos las canciones: Y nos dieron la una y las dos, las tres y las cuatro, las cinco y las seis, y desnudos al atardecer nos sorprendió el cierre del comercio no esencial.