El cuaderno de Chapu: "Según Tezanos, Sánchez ganaría hasta el mundial de Qatar si se presentara o presentase"

Traigo que ha salido el CIS de este mes y le da una ventaja de cinco puntos al PSOE sobre el PP. Ahora resulta que mi Españita estaba encantada con la reforma de la sedición. Según Tezanos, Sánchez ganaría hasta el mundial de Qatar si se presentara o presentase.

No sé nada de fútbol, pero en estas fechas siempre intento engancharme. Sin éxito, claro. Me entero de que se ha lesionado gravemente un jugador muy importante que no sabía ni que existía. A la turra del mundial se suma este año la brasa moralizante por haber organizado un mundial en una dictadura. A las obras de los estadios les adscriben más muertos que a la batalla del Ebro. 6.500 muertos me parecen demasiados. ¿Qué han hecho, las porterías con los huesos de los obreros paquistaníes? Organizar un mundial en un país sin derechos, y qué terrible que no vendan cerveza.

Ah, España, la roja de Doha, lolololo de jaima y minarete. Como cantaba la Habandera de Antonio Burgos, Doha es Madrid con más camellos, Madrid es Doha con ministra de Igualdad.

Como a Qatar no va a ir nadie, han puesto a los inmigrantes a animar. Al pakistaní que trabajaba en la obra le han dado un tambor y ahora es Alí el del Bombo. Van por ahí bailando con una alegría impostada y la afición alemana parece la tuna de ingenieros de Nairobi y porque, a estas alturas, dan igual ocho que ochenta. El mismo inmigrante hace de seguidor galés y después de forofo ecuatoriano. Organiza las hinchadas José Félix Tezanos.