El cuaderno de Chapu: "Salía Patxi López a vender lo invendible y sonreía más que un torero"

Traigo la sensación de hastío, de enfrentarse a lo inabarcable, de cabreo y de tristeza al fin y al cabo. Y eso que salía Patxi López a vender lo invendible y sonreía más que un torero. López era una fiesta: como París.





Me dicen que han “europeizado” el delito y así europeizando, europeizando, los fugados no podrán ser condenados y Estrasburgo nos tumbará la sentencia del ‘Procès’. Si España al fin cumple con los estándares democráticos europeos, es que antes no lo cumplía.





Van los barones rumiando y tragando como tragan lo que haga falta. Esto es peor que los indultos, pero los barones tienen cinco o seis estómagos; más estómagos que una vaca.





Se supone que eliminando el delito de sedición, los sediciosos ya no delinquirán. Este es el único delito en el cuál la amenaza de cárcel invita a cometerlo y en cambio, la reducción de la pena disuade al delincuente.





¿No es gracioso? López parece satisfecho Gesticula más que Mick Jagger. Cuanto mayor es la vergüenza, más jacarandoso se pone el sanchismo. Intentan convencer a uno de que indultar a los líderes del procés, reducir las penas de cárcel y la inhabilitación, pactar con el partido heredero de una banda terrorista con más de 800 muertos y 250 asesinatos sin resolver, y el resto de concesiones que prometieron no hacer, digo, son una muestra de progreso.





Habría que entender que a España le va a ir bien con la izquierda abertzale mandando en la política penitenciaria y los independentistas metiendo mano en el código penal y en general con el Gobierno dándole la razón a los mayores enemigos del país para mantenerse vivo, y esto tiene un nombre.