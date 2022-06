El Cuaderno de Chapu: 'Resiliencia del mono'

La OMS va a cambiar el nombre de viruela del mono para no estigmatizar al mono. No ventabais viendo a los monos así un poco pochos por dar nombre a la viruela. Sus ojos de normal vivarachos miran apagados como diciendo: “Le habéis puesto nuestro nombre a una viruela, cómo sois”. En realidad la viruela del mono se llama así porque viene del mono. Que le pongan resiliencia del mono, mejor. ¿Y no estaremos estigmatizando al mono llamándole mono? ¿Qué es un mono? Me recuerda Santi Carcar que Platón dijo que un hombre era un bípedo implume y Diógenes el cínico le trajo un gallo desplumado y le dijo: “Ahí tienes a un hombre".

La cosa es que hace calorcalor, Madrid tenía el cielo de Velázquez y ahora es el cielo de Mogadiscio. Las niñas apuran el final de curso, van por ahí cantando las canciones de moda que detesto pero que en su voz me resultan bellas y en general viven un sueño de flotadores, helados y cubitos de playa que se llama verano. Se han venido a casa un poco antes porque los niños pasan calor en el colegio.

Hay un tipo de padres muy ofendido porque su hijo pasa calor en clase como si en lugar de un hijo, hubieran parido un polo de limón. Es intolerable este heteropatriarcado climático.

Otros padres, padres así como de visegrado, padres patriotas y de campamento militar, creen que es una ofensa para sus hijos que los manden a casa por el calor, pues están creando, piensan, una generación de cristal. Es que acaso los niños no pueden dar clase de educación física y hacerse 150 flexiones a 42 grados en Écija. Están creando desgraciados, nenazas, así no se recupera el brillo del Imperio de España. Hay que sudar por España.