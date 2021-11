El cuaderno de Chapu: "Política cuqui"

Notas del quince de noviembre, No termina de cerrarse el acuerdo de las pensiones ni del invierno. El sol asoma insolente sobre las azoteas como un soldad tras las líneas del enemigo. Esa luz es Yolanda Díaz en el acto de Valencia. Es más bella que la Victoria de Samotracia. En las fotos aparecen Mónica Oltra, Ada Colau, Mónica García -Madre y médica y un poco Uma Thurman en Kill Bill-, Fátima Hamed y Díaz que en Valencia se aparece como la Virgen de los Desamparados. Hay epifanías muy extrañas. A mí me llama la atención que las mujeres lucharan por que no las catalogaran como mujeres y aquí están reclamando que hacen política distinta porque son mujeres, una política "bonita", dicen, ya lo creo. Más bonita que la Victoria de Samotracia. Ahora que caigo, me pregunto si la lucha feminista era para hacer política "cuqui".

A lo de Yolanda Díaz no sabemos cómo llamarle, así que le llamaremos "Lo de Yolanda Díaz". Lo de Yolanda Díaz no es la presentación de un partido político. No tiene programa. No tiene propuestas, no tiene candidato, no tiene elecciones a lo que presentarse pero es "el comienzo de algo", no me digas el qué, me encantan las sorpresas. Lo importante es que hablamos de un frente político horizontal que represente a la gente de la calle y una nueva manera de hacer las cosas, una nueva política que pueda llegar a influir de verdad para cambiar las cosas desde una vicepresidencia y representar a la gente. No me suena, pero si me la tarareas, te la canto.