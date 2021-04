El Cuaderno de Chapu: "Había sitio en la tabla del Titanic"

Traigo que ayer le rezábamos a Janssen y hoy le rezamos a la de Pfizer. La industria farmacéutica es nuestro mayor demonio y el nuestro único salvador. Tenemos el santoral de cualquier manera. Hoy es el aniversario de la Segunda República ayer fue el centenario del ‘Titanic’. Eso sí que fue una oportunidad de las que le pasan a uno dos veces en la vida. El titanic con su orquesta y sus chimeneas, su película, sus documentales y su tabla de salvación.

Lo de la tabla fue una faena. Jack cabía en la tabla con Rose. Podían haberse salvado los dos porque había sitio en la tabla del Titanic. En la tabla del titanic, Sánchez te monta un pau, una fábrica de baterías para coches, un desfile de moda de salvavidas y cincogé. A la tabla del Titanic, como a España, no la iba a reconocer ni la madre que la parió.

Sánchez brilla: da igual cuándo leas esto.

Hoy ha presentado el Plan de Recuperación y resiliencia por novena vez porque a la gente hay que repetirle las cosas o si no, no se entera. Dice Rafa Latorre que el sancheo se detecta por la reiteración del sonido ‘on’ como un mantra casi de espiritualidad de los aborígenes australianos o del canto difónico mongol en on. on, on, on Modernización, dinamización, activación, revitalización, adaptación, concienciación, interacción, inclusión, recuperación, transformación y resiliencia. Suena mucho mejor. Tabla de de Recuperación, transformación y resiliencia