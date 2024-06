El cuaderno de Chapu: "A mi Españita no es que la vayan a romper, es que la van a cortar en brunoise"

Hoy traigo las notas del 27 de junio, ahora estamos que León, Zamora y Salamanca pretenden independizarse del resto de Castilla y León. A mi Españita no es que la vayan a romper, es que la van a cortar en brunoise.

Tiende a caerme bien lo de la independencia de León porque me caen bien León y su alcalde, que juega a frontón como si fuera Titín III o Irujo. Si aún Castilla y León se llamara Castileón, podrían argumentar que cabría una duda por aclarar. La España de las autonomías se Diseñó a lo Panenka y ahora, claro…

Los de León no son los de Valladolid. Pero si te digo la verdad, a mí me pones a uno al lado del otro y no sabría diferenciarlos. Sentirse diferente al vecino es de primero de sentirse diferente. Todos los sitios son diferentes con la turra de sus peculiaridades. Ojalá un pueblo que se anunciara como “un lugar como cualquier otro”. En León, pegas una patada a una piedra y todo son tiendas de sombreros y en Valladolid, de zapatos, de zapatos buenos con una suela de goma así de gorda para pasear por Campo Grande del brazo de una novia, como dice Cuartango.

Juntemos provincias que están separadas y separemos las que están unidas. ¿Por qué no Euskadiz? sales de coger olas en la Zurriola y te comes un papelón de chicharrones de Chiclana y media de manzanilla en la barra de Casa Manteca. Ah, eso sería vida.

Igual les molesta la ‘y’ de Castilla y León La conjunción copulativa, tú sabes. Uno es uno, no uno y otro. Querrá León ser solamente León para permanecer por sí mismo sin vallisoletanos, abulenses, palentinos como Chema, sorianos con sus mantequillas o burgaleses conceptualizados a su alrededor. Quizás solo se trate de que no quieren ser los últimos del nombre. Si al menos se llamaran León y Castilla