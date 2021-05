El cuaderno de Chapu: “Levantamiento del Estado en general”

Traigo que Sánchez se ha aparecido a reconocer la derrota de Madrid en Delfos donde el oráculo de Delfos, que era primo hermano de José Félix Tezanos. Sánchez toma forma a lo lejos de las encuestas que le dan la victoria al Partido Popular en mi Españita, que no sabe lo que va a hacer en agosto pero ya sabe qué votará en 2024.

Ha muerto Pepe Caballero Bonald y las palmeras de Jerez de la Frontera parecen cipreses de Castilla. Dijo e poeta que dijo que somos el tiempo que nos queda. Yo creo que vamos a un futuro hecho de recuerdos apremiantes. ¡Qué pasado nos espera!

El sábado a las doce de la noche dieron las doce de la mañana del seis de julio. Los zagales salieron a torear los coches y la cepa brasileña. Se levantó el Estado de alarma y el estado en general. No han entendido los jóvenes que se levantan las restricciones pero el virus, no.

No han comprendido que las medidas terminan porque Sánchez no encuentra oportuno plantear en el legislativo una prórroga más y una votación para la que no cuenta con una sólida aritmética parlamentaria y al fin y al cabo, las comunidades disponen de multitud de medidas según el Gobierno que deben ser planteadas por petición de las Comunidades Autónomas, no ya el consejo interterritorial de salud pública, y que pueden ser refrendadas o no por los tribunales superiores de justicia de cada comunidad con recurso posible al Tribunal Supremo que unificará criterios sobre si se ajusta la cosa a derecho, pero que en todo caso, el virus sigue ahí.

Eso los jóvenes no lo han entendido, por lo que sea.