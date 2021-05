El cuaderno de Chapu: "Susana Díaz Ayuso"

Traigo a Carmen calvo en lo de Alsina, qué bella fantasía. Aquí estaba Carmen Calvo donde yo y Alsina donde tú y le dice que la gente en Madrid ha votado con la percepción alterada. Madrileños ultraliberales, borrachos, fascistas y ahora, encima, pirados. Ha hablado también de cerveza y esas preguntas de Alsina frías, bien tiradas, con su espumita.

En el PSOE de Madrid te ponen la autocrítica con tapa. No habéis estado? Don Ángel, péguele una patadita al olivo. Gabilondo no se va porque es un hombre de principios más que de finales. Sí que ha dimitido José Manuel Franco, ya estamos con Franco.

Dicen que anda un cohete chino descontrolado volando sobre Madrid y ya sabemos a quién no le va a caer. Anda Sánchez a cubierto, pero un momento, A las primarias de los socialistas de Andalucía se presentará Susana Díaz. Si al PP de Madrid ha rozado la mayoría absoluta lo de las cañas y los berberechos, a dónde no llegará Susana Díaz con media limeta de manzanilla, un plato de langostinos de Sanlúcar, la mojama, el adobo, las tortillitas de camarones, el flamenquin, el solomillo al wisky, la urta a la roteña, no la ves que está viva la urta?

Si el lema de los populares en Madrid fue Libertad, ella ya sueña con una campaña en suyos carteles se lea solamente una palabra: “Vamonós”. Aquí viene Susana, sultana la del Susanato, pretende aprovechar la mala racha de Sánchez con las mujeres. Va a resistir fuerte, pelear duro y reverdecer los viejos laureles. Los gorrillas ya le cantan viejas coplas en desuso. En Triana ya le dicen Susana Díaz Ayuso.