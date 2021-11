El cuaderno de Chapu: "Cyber Monday"

Notas del 29 de noviembre. En el atasco camino del colegio, Paloma me hace una confesión propia de la madurez de sus cuatro años: "¿Sabes, Papá? A veces me gustaría coger un cohete y subir al espacio, pero como no puedo, me tengo que quedar aquí en la Tierra". Sin duda, es un lunes con todas las letras, que en francés se dice Lundi y en inglés se dice Monday.

Cyber Monday, concretamente. Si se perdió las ofertas del Black Friday porque no se enteró de que era Black Friday porque vive en una cueva submarina tras la gran barrera de Coral, puede gastar su dinero de hoy en cosas que necesita relativamente y ser un poco más feliz. O algo feliz, quizás. Se calcula que, de media, el español ha gastado más de lo que debe. Pero hay que aprovechar la oportunidad porque se acaban los auriculares Bluetooth, las consolas de videojuegos, las cosas que caen al vacío y el mundo tal y como lo conocemos. Este año se llevan mucho las ruedas de molino especiales para comulgar, aros para pasar por el aro, las burras paga bajarse, las puertas para cogerlas e irse, las sienes para apuntarse y las sogas multiusos. No le ha dado tiempo a usar la última soga que se compró, pero aquí tiene una nueva oportunidad para hacerte con otra.

Se celebran tantos días de rebajas que habrá que instituir el día en que las cosas se vendan a su precio. Ya le vamos cogiendo el aire al Single Day, Black Friday, Cyber Monday, Thanksgiving, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, San Fermín.