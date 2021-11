El cuaderno de Chapu: "No hace tanto frío en León"

Notas del 25 de noviembre, Javier Caraballo y yo convenimos que no hace tanto frío en León, donde hace frío es en Sevilla. Mandaron la tanqueta a Cádiz con la calefacción puesta y Caraballo ha venido a león a curarse el catarro.

Ese calorcillo reconfortante que sentimos es que Sánchez ha aprobado los presupuestos. Algunos guardamos un pack de Yonkilatas para el día en que Sánchez traicione a los independentistas y se convierta en un españolazo.

Después de la votación, la ministra de Hacienda, Marisú Montero, sale de la bancada a abrazar a Sánchez y corre por la moqueta como Hugo Sánchez cuando marcaba de chilena. Pero en realidad, el gol lo han marcado los independentistas y Bildu, partidos de dirección de Estado, espiritualidad gregoriana y marcada responsabilidad por el destino de mi Españita. No como la derecha cochinorra, golpista y fea.

Llego a León y traigo los ganaderos, y en los hombres y mujeres de las tierras leonesas, huérfanos y silenciosos, desatendidos de todos los atracadores y matarifes que chupan de la teta de España. Traigo el alma federalista, asimétrica y neogótica, será quizás un poso de tristeza, de frío y de silencio como las primeras nieves. Como Antonio Gaudí, vengo a León a creer en Dios, en la piedra, en el aire y en la luz.

Habemos legislatura y bloque de gobierno con Presupuestos Generales del Estado, si lees la ley del revés se te aparece Mertxe Aizpurua. No es amargura, es la sensación de que España es un chantaje enorme, un atraco y un secuestro con rehenes en el que no te va a pasar nada si no te resistes.