El cuaderno de Chapu: "Cursos de perros"

Notas del 6 de octubre, la Fiscalía se inclina por archivar el caso de las cuenta de Don Juan Carlos de Borbón, que pasará a ser directamente culpable.

Hace un miércoles de perros. Lo digo porque en la Ley de Protección de los Derechos de los Animales, obligarán a los dueños a hacer un curso para tener perro. A mí, Sánchez me recuerda a un dálmata. Ya es que tenía perro cualquiera. Jesús Nieto Jurado tiene un perro -de escayola que le escribe las columnas y que se llama Lupo. Hasta yo tengo dos perros preciosos. El verano pasado se me fue La Sua que tenía mirada de catedrático de derecho romano. Ginger se me parece a una joven inglesa alocada como de llevar minifalda y botas katiuskas en el festival de Glastonbury y Lur es un perro sentimental, grave y librepensador que me ayuda a vivir el presente.

A ver, el curso de dueños de perro, por supuesto. El contenido curricular lo eligen los perros: tirar la pelota, dejar subirse al sofá y ser generosos con el chorizo de Cantimpalos. Será necesario aprobar el curso para tener un caniche. Se puede pencar en Medicina, pero aquí, no. Merecerá especial atención las asignaturas: la mayoría de los perros no vestimos abrigo, me como tus calcetines porque te quiero y "Tu perro no es tu hijo". Si te digo la verdad, hay veces que les hacen más cucamonas a mis perros que a mis hijos, y eso que son niños guapos, como la madre. Bien pensado, tendremos cursos para tener perro, pero no para tener un hijo.

Está bien proteger a los animales, sobre todo a los de dos patas. Después de un examen sobre cuánto sacar a tu perro, ojalá un curso de cuánto visitar al abuelo.