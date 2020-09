El Cuaderno de Chapu: "Máquina expendedora de ruedas de molino para comulgar"

Chapu Apaolaza cuenta que trae pasea "por Málaga, ciudad ligera, sosiego, azul horizontal, brisa sosegante. En las alturas de calle Larios donde echan a volar los ojos los turistas como si fueran cometas, aún no ha prendido el invierno sus musgos de bosque sombrío".

Imagino cuáles de todas las flores de la ciudad alcanzó a ver Manuel Alcántara, señor de los jazmines. Alcántara dijo un día de mí que era un joven guerrero, y para lo que hemos quedado. Mi tía Sofía quedó viuda muy joven y decidió no cortarse nunca más el pelo porque lo había tocado su querido Pepe.

Al alcalde De la Torre - se conoce las tapas de las alcantarillas por su nombre y trata a las tuberías de tú- le voy a proponer que Málaga se deje largas las flores, por si alguna de esas flores las miró Manolo Alcántara.

Hay un ministro que balbucea, da igual cuándo leas esto. Hoy en “El virus tendrá impactos poco significativos en la economía”, José Luis Escrivá ha confirmado que aumentarán los impuestos, congelarán los sueldos de los funcionarios, subirán las cuotas de los autónomos y retrasarán las jubilaciones.

Iglesias se ha instalado en la piscina de La Moncloita el aro para ir pasando, la colchoneta para bajarse de la burra y la máquina expendedora de ruedas de molino para comulgar.

Nos suben por las pantorrillas los goterones de grasa de la Kitchen y el abogado de Podemos declarando ante el juez que el robo de la Sim de Dina Bousselham fue un montaje del Galapagarato. Uno presunto.

Aquí, lo único que no es presunto es el paso del tiempo que vuela como un galope de verdiales. La política, qué pronto se hizo vieja. Y no es tan malo. Iglesias no asalta los cielos, pero puede cuidar el césped.