El cuaderno de Chapu: "Armengol se aparece en un letargo como si hiciera cola para coger mesa en un bar"

Hoy traigo la apertura de la legislatura. Para recibir a los Reyes, en el Congreso ponen un baldaquino que desde que llegó Sánchez al poder tiene aire de guillotina con tricotosas a la altura del Bar Manolo. Dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no indultaría, que no aceptaría un mediador, que no aprobaría una amnistía y juró lealtad al Rey.

Últimamente, uno va por la calle como viéndose en una escena de un documental de dentro de 25 años, se titulará ‘Cómo nos fuimos al carajo’.

Sánchez rinde cuentas ante el Rey y ante un mediador secreto en Suiza que suena entrega de rehenes, de maletines y de maleteros de la concordia. Yo si algún día me ponen un mediador de la Henry Dunant que sea en casa Manteca de Cádiz, a negociar entre vinos de jerez, papelones de mojama y de butifarra de Chiclana. Ahí entrego yo la patria de mi corazón y lo que haya que entregar.

Por la carrera de San Jerónimo, cuesta abajo a no sé qué infiernos, baja Armengol, dj de las orbanerías, hablando de la soberanía popular. “El pueblo, viene a decir, expresa su poder a través del Parlamento. No señora presidenta. La soberanía nacional emana del pueblo y descansa en tres poderes salvo que Sánchez sean los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Armengol se aparece en un letargo como si hiciera cola para coger mesa en un bar. Está a otra cosa, veremos a qué. Como no la aplaudió el PP, Sánchez se puso muy enfadado, le parece un insulto a los ritos de la democracia formal. Si Bildu y Esquerra ni se presentan, chico, no le parece tan mal.