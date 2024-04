Xavier Colás: "Lo que colmó el vaso fue estar en el sitio equivocado en el momento equivocado"

Tras estar 12 años trabajando en Moscú y no obtener la renovación de su visado, Xavier Colás tuvo que marcharse en menos de 24 horas de Rusia por realizar bien su labor periodística. Hemos podido escuchar sus crónicas en esta casa y leído sus artículos en 'El Mundo' y hoy visita el estudio de 'La brújula' para hablarnos sobre su libro Putinistán y sobre el país.

Considera el periodista que lo que colmó el vaso fue "uno de los deberes de los periodistas que es estar en el sitio equivocado en el momento equivocado". Cuenta además, que en el último año el país ha tenido un "endurecimiento de las condiciones" también desde el punto de vista policial, ya que han estado "mucho más pendientes de todo el mundo" incluso de aquellas personas que publican en otros idiomas.

"Cuando me notificaron que no me renovaban el visado, parte de la gracia era hacerlo cuando quedaban 24 horas para que espirase el viejo. Rusia no es un país del que sea fácil volar, porque los cielos europeos están cerrados para Rusia, lo más occidental es Estambul. Fue un desafío salir a tiempo. Me dijeron 'si no sale usted a tiempo tendrá problemas', así que en realidad no fue en 24 horas fue en 12. Tuve suerte y pude encontrar billete rápidamente", explica Colás.

Nos traslada que muchos rusos se sentían confortados durante los primeros años del putinismo. Ahora, las grandes cadenas emitin un mensaje "agresivo, xenófobo, imperial, belicista, racista, fascista continuamente". "A la propaganda rusa si no la crees, también le viene bien, porque si no la crees no crees en nada."