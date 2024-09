Las rocas del subsuelo de Marte están llenas de agua

Alberto Aparici nos cuenta que la noticia es el descubrimiento de agua en el planeta rojo... por enésima vez, porque parece que el agua en Marte es algo que descubrimos cada dos o tres años.

"Pero yo defiendo que esta vez es más importante que las anteriores, porque esta vez no es que hubiera agua en el pasado, o que exista en la actualidad, pero en forma de hielo. Esta vez lo que hemos encontrado es agua líquida. El único pero es... que está a 10 kilómetros de profundidad" asegura.

Nos cuenta que este agua está empapando las rocas del subsuelo marciano. "Que nadie lo imagine como un océano, sino más bien como agua que está metida entre los poros y las grietas de las rocas. Digamos que si pudiéramos hacer un pozo de varios kilómetros de profundidad, encontraríamos agua en Marte. Como en los pozos de la Tierra" dice.

"Es importante porque con este descubrimiento, por primera vez, encontramos en Marte un hábitat que existe en la Tierra. La Tierra tiene océanos, pero Marte no; la Tierra tiene ríos, pero Marte no. Desiertos tenemos en la Tierra y también tenemos en Marte, pero los de la Tierra tienen algo de agua, aunque sea poquísima. Llueve de vez en cuando, o se acumula humedad en las rocas. En Marte, no" asevera.

"La razón es muy fácil de explicar: Marte no tiene atmósfera. O mejor dicho, tiene tan poquita que el agua se evapora casi instantáneamente. El agua líquida necesita presión para existir, y la atmósfera de Marte no tiene suficiente, así que toda la superficie de Marte está condenada a estar totalmente seca", nos cuenta.

"En cambio, bajo la superficie, si el agua está protegida por el suelo, sí que puede estar en estado líquido. Esto es lo que acabamos de descubrir: que muy abajo, a 10 kilómetros de profundidad, las rocas de Marte están llenas de agua. Igual que las de la Tierra, que también están totalmente empapadas" ha sentenciado.