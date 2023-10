El rastro: La fórmula del mercadillo

Como cada lunes Rafa Latorre y Andrés Trapiello se sumergen en un paseo por ¡El rastro'. El escritor comenta que a este mercadillo "siempre vas buscando algo que no encuentras, encuentras algo que no buscas y te llevas lo que no necesitas". Añade que es así como se podría definir "su fórmula".

Este domingo Trapiello se ha llevado una doble alegría: encontrarse una novela de Rudyar Kipling, Kim, y cruzarse con su amigo Jonás Trueba que le comentó que esta rodando una película nueva titulada Volveréis. Lo que le hizo recordar que su pareja, Itsaso Arana, tiene otro film en los cines y esa misma tarde fue a verLas chicas están bien con su mujer.

Describe la película como "modesta de medios, escrita por y a para las mujeres", sin "victimismo" y donde no hay "ruido Pam". Cuenta que desde que entras hasta que sales "llevas una sonrisa en los labios".

Concluye diciendo que Las chicas están bien acaba proyectándose "sobre cada uno de nosotros" y que sales del cine "de cierta manera un poquito mejor".