¿Qué coches nos compramos? O debemos comprar

Queremos aprovechar los próximos minutos para tratar de ayudarles a elegir un vehículo si es que están barajando la posibilidad de comprarse uno (nuevo o segunda mano). No entraremos en detalles sobre marcas o modelos, pero si cuál debe ser el más adecuado de acuerdo a una legislación ‘’sostenible’’, es decir, una normativa pensada para una mayor protección del medioambiente. Si debe ser eléctrico, híbrido, de combustión diésel o gasolina,…será determinante. Una elección equivocada puede acortar la esperanza de vida de ese coche que piensan adquirir. Y no precisamente por una cuestión de obsolescencia programada sino porque la ley lo dejará fuera de circulación

Esto es una guía a la que deben prestar atención para no equivocarse y conocer cuáles serán las prohibiciones para circular en un futuro…no muy lejano. Y en esta redacción de Onda Cero tenemos a la persona que mayor garantía puede ofrecer para que estén bien informados sobre el particular

Finalmente los 27 aprobaban la prohibición de vender coches nuevos de gasolina, diésel o híbridos en toda la Unión Europea a partir de 2035. El veto de Alemania retrasó ese visto bueno que al final concedió tras lograr una excepción para los vehículos que circulen únicamente con combustibles sintéticos

Aquíen España a partir de 2023 las restricciones de acceso al centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes serán una realidad el próximo año, así como los de 20.000 con problemas de calidad de aire y los territorios insulares.

Esta medida afecta a 149 ciudades en toda España. El Gobierno obliga a los ayuntamientos a establecer los espacios, pero son los consistorios los que establecerán las restricciones de acceso, circulación y aparcamiento en las zonas de bajas emisiones. Los coches con etiqueta Cero y con el distintivo Eco no tendrán problemas, pero los coches con etiquetas C y B lo van a tener más difícil y los vehículos sin distintivo medioambiental, imposible. En definitiva, serán sus políticos de sus ciudades los que marcaran sin fundamento lógico las zonas de bajas emisiones impuestas por el ministro de Transición Ecológica. Y puede suceder que en su localidad pueda circular y en la de al lado no, cuando C Eco y cero deberían convivir sin problema hasta el 2035. Aunque algunos políticos apuestan claramente por eliminar incluso hasta tener vehículo privado para vivir.

Fernando Miguélez, director general de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos explica que debemos tener en cuenta para comprarnos un vehículo en este momento fijándonos en esa regulación del futuro.