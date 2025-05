Esto es Ciencia: El Psicoanálisis tiene truco

Hoy empezamos con música, es una de las canciones que se pueden escuchar en "Mupiscoterapia", una muy divertida obra de pequeño formato, con música en vivo, que se representa estos días en Madrid y que quiero recomendar a nuestros oyentes. A los que nos oyen en Madrid y a los de fuera, para que estén pendientes cuando la función haga gira, porque de verdad que merece la pena.

Fernando Lechner y Juan Pablo Compaired, son los protagonistas de un diálogo descacharrante entre un psicoterapeuta y su paciente, y los intérpretes de las canciones. Juan Pablo Compaired nos da alguna pista sobre el montaje. La próxima función es el próximo miércoles día 5, a las nueve y media de la noche, en el Teatro Escondido Gran Vía, en Calle Tres Cruces, 12. De mucha risa, créanme.

Al hilo de lo que acabamos de hablar, quería recomendar un libro de divulgación sobre el psicoanálisis, esa presunta forma de explicar el funcionamiento de la mente humana y que es bastante desconocida, creo yo, más por abstrusa y obscura que por compleja. El título, por lo que veo, es bastante claro: 'El psicoanálisis... ¡Vaya timo!'.

Sí, es uno de los títulos de la colección 'Vaya timo' publicada por Editorial Letoli. El libro, escrito por Carlos Santamaría y Ascensión Fumero, tiene algunos años, pero sigue en el catálogo de la editorial y es una obra excelente de divulgación para comprender en qué consiste esta presunta terapia. Adelanto que los autores llegan a tres conclusiones fundamentales sobre el psicoanálisis: No es una teoría científica, no es útil como conocimiento psicológico y -esto es importante- el psicoanálisis puede ser peligroso.

Encontramos además a un viejo conocido: el efecto placebo, o algo que se parece mucho. Lo explica uno de los autores del libro, el doctor en psicología Carlos Santamaría ¿Y por qué puede ser peligroso el psicoanálisis? Supongo que, en algunos casos, si se abandonan terapias de eficacia demostrada, basadas en el conocimiento científico. Claro, pero no solo eso. Peligrosa es también la implantación de falsos recuerdos en la mente del paciente.

¿Y por qué decimos que el psicoanálisis no es una teoría científica?... ¿Tiene las características de una ciencia?

El psicoanálisis está lleno de afirmaciones extraordinarias: que los niños están enamorados de su madre, que las niñas tienen envidia de pene -entre otras muchas- tan imposibles de demostrar, como al contrario; es imposible demostrar que son falsas. Como ocurre con las religiones: es imposible de demostrar la inexistencia de Dios... Pero una teoría científica no es una religión. Necesita mecanismos para comprobar que lo que se dice es cierto, o, por el contrario, que no se cumplen sus predicciones y que, por lo tanto, está equivocada. Un requisito que no se cumple en psicoanálisis, que tiene todas las características de una pseudociencia.