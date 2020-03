La carta de Ónega a Irene Montero: "A mis hijas, aunque sean mayores, no las quiero ver borrachas"

El día en que marcó diferencias con Carmen Calvo y reveló que había intentado bloquear esa ley, cuando creí que la vicepresidenta era su gran defensora. El día en que más se habló de usted, porque fue su estreno legislativo. Y remató la jornada de forma que este escribidor tiene que escribirle esta carta casi como si se la escribiese a un confesor.

Me acuso, ministra, de sentir un inmenso complejo de haberme quedado horrorosamente antiguo. Me comparo con usted, si usted me lo permite, y estoy tan lejos de su progresismo, que me siento del Pleistoceno. Es que yo tengo hijas, Irene. Ciertamente un poco mayores, ambas profesionales y por tanto responsables de sus pensamientos y de sus actos. Pero también fueron adolescentes.

Y esta noche, al escuchar a Juan Ramón Lucas que su ministerio acoge o adopta como suyo el grito feminista de "Sola o borracha quiero llegar a casa", no pude menos que imaginar a mis hijas en su edad temprana. Libres como el viento, seguras de que nadie las iba a asaltar, pero borrachas.

Ya sé que ese grito fue sentido como propio por miles y miles de mujeres y hombres, cuando tuvimos noticia de La Manada de Pamplona. Pero me ha sorprendido que su ministerio lo haga suyo. Alabo, apreciada Irene, su lucha por la igualdad y la seguridad femenina. Bendigo su inquietud y su esfuerzo por garantizarla. Tomo su intención como el ejemplo diario de una luchadora que va conquistando jirones de justicia.

Pero mi código de valores –que también lo tengo, créame-- todavía me dice que beber no está bien; que beber sin moderación no es exactamente una virtud, que las autoridades públicas no dan el mejor ejemplo al publicitar la borrachera y que, por lo tanto, la borrachera no debiera ser aceptada con toda naturalidad y asumida como eslogan por un ministerio del Estado. Solo es una opinión, señora Montero. Pero a mis hijas, aunque sean mayores, no las quiero ver borrachas. Aunque usted grabe ese mensaje con letras de oro en el Ministerio de Igualdad.

