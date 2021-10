La carta de Ónega a Unidas Podemos: "Sembraron la idea de que son la izquierda social y dejaron al PSOE como un partido derechoso"

Y buenas noches a Unidas Podemos. Le he escrito a políticos y a políticas, posiblemente a todos después de tantos años, pero creo que nunca lo hice a un partido. Pues esta noche lo hago, con la venia del director. Es que, señoras y señores de Unidas Podemos, sobre todo señoras, acabáis de ganar una gran batalla: la batalla de los Presupuestos, de la Ley de Vivienda y del impuesto de sociedades, que hacen el mismo paquete.

No hay más que oír el entusiasmo de Echenique para saber que vuestra es la victoria. Y detrás de ella están Yolanda Díaz, de quien se publicó que había rechazado un encuentro con Pedro Sánchez hasta que Pedro Sánchez accediera a sus peticiones. Y está Ione Belarra, la muy tenaz Ione Belarra, que apretó al ministro Bolaños hasta donde se puede apretar en el gobierno, mantuvo el pulso y esta mañana se dieron el abrazo de La Moncloa. Otro abrazo de La Moncloa.

No personalizo la carta en ustedes, señoras, porque Yolanda Díaz dijo el otro día que veía muchos egos, y no será este cronista quien contribuya a fomentarlos. Así que dejo los méritos en Unidas Podemos, de forma genérica. Y que me perdonen los señores Sánchez y Bolaños y la señora Montero, la de Hacienda, pero es que les ganaron por la mano: llevaron la iniciativa en los alquileres y el impuesto de sociedades; sembraron la idea de que Unidas Podemos es la izquierda social; dejaron al PSOE como un partido derechoso y transmitieron, además, la sensación de que les importaban más esas políticas sociales y anticapitalistas que su propia permanencia en el gobierno.

Es más: que romperían el gobierno y volverían a la calle si no se hacía su política. Iván Redondo no lo hubiera diseñado mejor. Y ganaron. Ganaron, sobre todo, el relato, que es lo que se lleva. Al presidente del gobierno le quedó el privilegio de contar en qué consistía la ley de vivienda, que es pequeño privilegio habitualmente concedido a portavoces, aunque hay que reconocer que lo vende convencido, como si la idea fuera suya. Pero lo que queda en la opinión es que Unidas Podemos puso en La Moncloa su bandera y no es bandera pequeña, porque es la bandera social. Como se descuide el señor Sánchez, le vais a quitar, Unidas Podemos, hasta la bandera de la identidad.