La carta de Ónega a los sanitarios: "Un país que sabe honrar a sus héroes empieza a ser una patria"

Este cronista, como contó ayer 65ymas.com, tuvo el altísimo honor de ser maestro de ceremonias en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario que perdió la vida en la pandemia. Tardaré mucho en superar la emoción porque he sentido en mi cara las lágrimas de padres que perdieron un hijo.

Y escuché a un rey Felipe que sabe dar consuelo a quienes tanto han sufrido. Y he visto a una impresionante representación de la sociedad civil unida por la ejemplaridad profesional de sus sanitarios. Y me llegaron los ecos de una solidaridad que traspasaba los muros del Palacio Real. Y no he conseguido apartar de mi pensamiento unos viejos jóvenes versos de Antonio Machado: “…y todo en la memoria se perdía / como una pompa de jabón al viento”.

La memoria de este país ha sido y sigue siendo demasiadas veces esa pompa de jabón que el viento rompe. Pero ayer… Ayer fue como si se rompiera ese maleficio histórico. Fue pagar con el recuerdo tantos esfuerzos, tantos sacrificios y tantas vidas truncadas de gentes cuya vocación es dedicarse a los demás. Pasadas 24 horas, dejadme poner una nota de esperanza en nuestra sociedad: un país que sabe honrar a sus héroes empieza a ser una patria.