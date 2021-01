La carta de Ónega a Margarita Robles: "No defendió al rey Juan Carlos, defendió a Sánchez y la Constitución"

Buenas noches, Margarita Robles. Hay que ver lo que se habla de usted y no siempre para decir la verdad. Esta mañana las crónicas políticas venían marcadas por no sé qué cabreo de Grande Marlaska con usted. Tuvo que ser usted misma la que, donde Alsina, aclaró lo sucedido. Mejor dicho: lo no sucedido. Venía precedida esta no-noticia por lo publicado en La Razón: que hay celos entre sus compañeros de gobierno por su protagonismo.

Envidias, ministra de Defensa. Si usted tiene protagonismo, es porque hace muchas cosas. Y por eso es la ministra más valorada del gobierno. Usted y Nadia Calviño son las únicas que aprueban. Viendo que la siguiente clasificada es Yolanda Díaz, queda claro que la opinión pública premia a quien ofrece mejores resultados en su gestión. Y todas mujeres.

Eso sí que es hacer patria feminista. Pero el éxito se paga, señora Robles. Desde hace tiempo Podemos apunta contra usted. Pablo Iglesias no le dedica exactamente cariños y usted tampoco se calla, porque lo suyo nunca fue morderse la lengua. Y hoy se ha convertido en la voz socialista más enfrentada al partido del señor Iglesias. Confrontación abierta.

Usted acusó en esta emisora a los aliados contra don Juan Carlos de actuar contra las instituciones. La número dos de Iglesias, Ione Belarra, secretaria de estado, la acusó a usted de alinearse con la derecha o la extrema derecha. “Que vergüenza”, remató Gabriel Rufián. Este escribidor, señora Robles, aprecia en usted muchos valores. Y no es el más pequeño el de la coherencia, regla de oro de la política. Y si vamos al fondo del conflicto con Podemos, le debo dar la razón: no puede ser buen compañero de gobierno quien se alía con los enemigos del Estado en contra de quien le llevó al Consejo de Ministros.

Usted hoy no defendió al rey Juan Carlos. Defendió a Pedro Sánchez. Y defendió, sobre todo, la Constitución. Porque es cierto que en la iniciativa hay una operación contra la Corona, no nos tomen por tontos. Y no es cierto que la disyuntiva sea verdad o impunidad, como dice Podemos. La verdad de una comisión parlamentaria es política, no judicial. Y, si la Fiscalía ya está investigando al emérito, malamente se puede hablar de impunidad.