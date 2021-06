La carta de Ónega a Ione Belarra: "Sintió el deber de pedir el retorno triunfal del fugado"

Y buenas noches a doña Ione Belarra Urteaga, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Esta es la segunda carta que le escribo en dos meses. Por cierto, sin respuesta, de lo atareada que está. La primera fue para felicitarle por su nombramiento como ministra. Esta segunda, para felicitarle por adelantado, porque este fin de semana será proclamada autoridad máxima de Podemos, secretaria general. También por segunda vez, a nivel de partido, será usted la sucesora de Pablo Iglesias, lo cual debe dar vértigo a cualquiera, sobre todo cuando se tienen 33 tiernísimos años.

La he seguido estos últimos días y le puedo asegurar que me da una enorme confianza. Confianza en que la gran Ione Belarra nos va a dar jornadas grandiosas. Comenzó su tarea de ministra definiendo su prioridad: que se cumpla el acuerdo de coalición, con lo cual se avecina una relación cordialísima con medio gobierno; con las ministras de Economía y Hacienda; con los ministerios fronterizos, que son los de Igualdad e Inclusión; con Sanidad, que ya he visto que usted tiene un plan de salud mental.

Con la de Defensa ya chocó cuando solo era secretaria de Estado, porque no tienen la misma idea de la Constitución. Y hoy hizo saltar a la portavoz por lo de Puigdemont. Es que usted es una lanzada, Ione, y tiene un extraordinario sentido de acomodación al terreno. Como estaba en Barcelona esta mañana, sintió el deber de pedir el retorno triunfal del fugado, supongo que en nombre de ese amor que usted proclamó el otro día como esencia de su partido. Vaya regalazo, ministra del amor.

Don Carles ya puede alegar ante la Justicia europea que su exilio es tan injusto que hasta lo reconoce una ministra del Reino de España. A usted le sobra hasta el juicio. Proponga en el próximo Consejo que lo reciban en Moncloa como a Tarradellas. Va a tener trabajo la portavoz Montero: media jornada para explicar lo que hace el gobierno y la otra media para replicarle a usted. Ya tiene su primer éxito, señora Belarra: ya creó el primer conflicto en el gobierno.

Llevábamos dos meses sin líos, nos estábamos quedando sin tema, pero apareció la animadora. Ione, la animadora. Para algunos cronistas, una aparición providencial.