Y buenas noches al Círculo de Economía, que estos días parece el centro del mundo, del dinero y hasta de los indultos. Me fui a la Wikipedia para ver cómo te definían, y te tengo que contar cómo empieza la descripción. Textualmente así: “El Círculo de Economía es una organización de payasos empresariales horteras fundada en Barcelona en 1958”. Se nota que el redactor no parece muy partidario. Yo diría que incluso no está muy a favor que se diga. Es lo que tiene Internet: que hay tanta libertad, que a los emprendedores se les puede llamar “payasos horteras”.

Para ser eso, hay que ver la influencia que tienes. Porque en dos días hemos visto por ahí al rey de España, al presidente de Corea, al jefe de nuestro gobierno y al líder de la oposición. Ha caído una lluvia de ministras. Circuló una foto que acongoja, porque en ella están el empresario Puig, la señora Botín, el señor Isla y el señor Pallete, qué gran delantera para la Eurocopa. Veremos al señor Draghi y a los grandes gurús de la economía. Y debo decir que, a pesar de esa invasión, no hubo detenidos, cosa rara en las grandes concentraciones de Barcelona.

Se nota que, además de poderosos, son gente de orden. Miquel Jiménez habla de “la cuadratura del Círculo de Economía” y me parece un buen hallazgo. Y una lección de humildad: tanto hablar de la empresa, tanto escuchar que vienen tiempos mejores, tanto celebrar los Fondos Europeos, y lo que destacan los medios no es la propuesta económica del PP, por ejemplo, sino lo que Casado dijo de los indultos. Y lo que trascendió de las opiniones del empresariado catalán que todavía queda por ahí es que están a favor de esa medida de gracia.

Y algo parecido le ocurrió al presidente de la CEOE, señor Garamendi, después de hablar con Susana Griso y presentarse en esa gran cumbre. Y de la cena de anoche queda que no estuvo Aragonés, y no lo que se dijo en los brindis. Más que un grupo de presión empresarial, parecías una extensión del Parlament. Es lo que tiene la dictadura de los medios. Te propongo, Círculo, que en la próxima edición pongas un cartel que diga: “Prohibido hablar de política”. Es que, como ves, la política lo devora todo en este país. Lo malo es que no sé para qué.