La carta de Ónega a la Asociación del Rifle de EEUU: "No consideréis la masacre de Uvalde como un accidente"

Malas noches a la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos.

Te escribo a ti, Asociación, y debiera hacerlo a tu conciencia y a la conciencia de tus miembros después de la matanza de ese colegio de Uvalde, en Texas. Eres muy poderosa, Asociación. Da la impresión de que eres más poderosa que los presidentes de tu nación que intentaron acabar contigo. El propio Biden confesaba su impotencia ante vosotros cuando preguntaba: "¿cuándo, en nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas?"

Con la financiación de campañas electorales como la de Trump (30 millones de euros), has logrado una influencia que en España calificaríamos como corrupción por su compra de voluntades políticas. Pero en esas cosas no os fijáis, miembros de la Asociación. En esas cosas no se entretiene vuestra conciencia. Vuestra misión en el mundo es promover el derecho a poseer armas para la defensa personal y el ocio, un derecho reconocido en la Segunda Enmienda de la Constitución.

Y conseguís ese objetivo: hoy se repitió hasta la saciedad que comprar una pistola, un fusil, un arma de guerra en Estados Unidos, es tan fácil como comprar un bolígrafo. Una industria y un comercio obsceno.

Dicen que hay 400 millones de armas en manos de ciudadanos privados. Y lo malo, Asociación del Rifle, lo malo es que las armas se usan. Y se usan para matar. Solo en lo que va de año murieron más de 200 personas en tiroteos, 27 en colegios. Y 8.000 personas cayeron abatidas por las armas que vosotros defendéis. La última matanza es la de Uvalde: 19 críos, más dos profesores, acribillados a balazos por un joven de 18 años.

Me importa poco que fuese un loco, un resentido por el bulling que le hicieron en el colegio. Me importa que mató a 21 personas, y de ellas 19 eran niños. Le escuché a Juanra Lucas que pasado mañana celebráis una especie de asamblea. Decidme: ¿en ese congreso del viernes vais a rendir homenaje a los muertos o a los asesinos? Seguidme diciendo: entre tal multitud de gentes, ¿no habrá una voz crítica, solo una, que se levante a decir que está feo hacer carnicerías como la de Uvalde? No espero de vuestro fanatismo el menor de los lamentos. Pero todavía espero que no consideréis la masacre de Uvalde como un accidente.