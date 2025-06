El Ambigú: La vejez

En la última edición de El Ambigú, la sección cultural de ‘La Brújula’, el equipo ha centrado su mirada en uno de los temas más universales y menos idealizados: la vejez. A través de la música, el cine y la literatura, el programa invita a reflexionar sobre cómo se representa y comprende esta etapa vital, lejos de la nostalgia y los tópicos habituales.

Con la inconfundible "Rhapsody in Blue" como telón de fondo, el Ambigú propone un viaje por los retratos de la vejez, desde la crudeza de la experiencia hasta la dignidad, el ajuste de cuentas y la posibilidad de renovación. "No me interesa la nostalgia ni los tópicos de los años dorados, sino la experiencia cruda y real de la vejez", subraya el presentador, invitando a la audiencia a preguntarse: “¿Crees que nuestra cultura retrata la vejez con honestidad?”

La vejez en el cine: el ejemplo de Clint Eastwood

El actor y director ha convertido el envejecimiento en el centro de su filmografía reciente, interpretando a personajes que, aunque frágiles y lentos, rebosan sabiduría y profesionalidad. Eastwood, lejos de buscar compasión, ha hecho de la vejez una historia en sí misma.

En títulos como "Sin perdón", "En la línea de fuego", "Poder absoluto", "Gran Torino" y "La mula", Eastwood encarna a hombres que afrontan no solo los estragos físicos de la edad, sino también el sentimiento de vivir fuera de su tiempo. "Muchas veces el problema no está en que uno envejece, sino en que el mundo se renueva", reflexiona el programa.

Literatura: la vejez como ajuste de cuentas

El Ambigú también recorre la literatura, recomendando autores y obras que abordan la vejez desde distintas perspectivas. Entre las sugerencias destacan:

- Philip Roth, Elegía: Una novela poderosa que repasa la vida de su protagonista desde su entierro hasta la muerte, explorando la memoria y el luto.

- Italo Svevo, La historia del buen viejo y la bella muchacha: El anhelo de juventud y los últimos deseos de un anciano.

- Simone de Beauvoir, La vejez: Un ensayo fundamental sobre el envejecimiento.

- Ernest Hemingway, El viejo y el mar: Un clásico sobre la dignidad y el desafío ante la adversidad.

- Kazuo Ishiguro, Lo que queda del día: Un retrato sutil de la memoria y el paso del tiempo, también adaptado al cine.

Una historia verdadera: la épica de lo cotidiano

Para cerrar el tema, el programa se detiene en "Una historia verdadera", de David Lynch. La película narra el viaje de Alvin Straight, un hombre de 73 años que, pese a sus limitaciones físicas y materiales, emprende una travesía en cortacésped para reencontrarse con su hermano moribundo. Un relato de sabiduría sencilla y tristeza serena, que reivindica la dignidad y la determinación en la vejez.